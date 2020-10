Perché ricorrere ancora alla stampa dei libri?

La stampa dei libri sembra un’attività così lontana nel tempo, da apparire quasi sfocata. Oggi, le fotografe si custodiscono gelosamente sullo smartphone e non si stampano più; anche la musica è raccolta sullo smartphone che si collega all’impianto audio di casa o dell’automobile, rendendo un supporto come il CD ormai inutile.

Allo stesso modo, centinaia di libri vengono convogliati e compressi in pochi byte nell’e-reader, uno strumento portabile, leggero e sicuramente utile quando si desidera risparmiare spazio. Eppure, ci sono ancora persone che non resistono al fascino straordinario di un volume: la rilegatura ordinata, le pagine che rimandano a qualcosa di vero, di solido, di immutabile e il segnalibro per ricordare dove si era rimasti.

Da prima della scuola a oggi – per quanto la modernizzazione stia cercando di orientare tutti sui dispositivi elettronici – il libro è sempre stato sinonimo di conoscenza, cultura, ma anche di svago e divertimento. Dal giallo al saggio, dal romanzo d’avventure al manuale di grammatica, ognuno di noi ha avuto sottomano e custodito più libri, alcuni dei quali hanno segnato intere esistenze, con la saggezza delle proprie immortali parole.

Il libro come strumento di marketing e comunicazione

Il libro è ancora un regalo molto gradito e la stampa dei libri, in questo, ci supporta. Infatti, un volume è una scelta molto personale e donarlo sottintende una certa conoscenza della persona cui è destinato. Insomma, il libro comunica non solo attraverso quello che è scritto al suo interno, ma in tanti altri modi, ad esempio parlando di chi lo regala e di chi lo riceve. Allo stesso modo, quando si ha, ad esempio, un’azienda, un volume di prestigio rappresenta un omaggio eccezionale per i propri clienti. Magari brossurato e nobilitato attraverso la stampa, parla di un’azienda che tiene ai propri clienti e di clienti che si sentono coccolati.

La stampa dei libri online

Oggi, per la stampa dei libri, è possibile ricorrere anche alle tipografe online: ce ne sono moltissime e l’attenzione alla scelta dello stampatore diventa fondamentale, quando si vuole realizzare un prodotto di qualità.

Infatti, pur essendo davvero tante, non tutte si dedicano a un’arte così preziosa e antica come la realizzazione dei libri, che richiede un’artigianalità di alto livello e una grande attenzione al particolare, dalla rilegatura alla copertina, fno alle diverse nobilitazioni, come la sopraccoperta, la grafa a rilievo e le verniciature ad hoc.

Grazie all’evoluzione delle macchine per la stampa e alla possibilità di rivolgersi alla rete per trovare il giusto stampatore, la stampa dei libri è oggi ancora più accessibile e gli amanti dei volumi potranno goderne ancora per molti anni.