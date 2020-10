Porto Valtravaglia si veste di rosa per la prevenzione e la lotta ai tumori femminili

L’Amministrazione Comunale di Porto Valtravaglia ha deciso di aderire alla Campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno denominata NASTRO ROSA 2020 illuminando per tutto il mese di ottobre il palazzo comunale di Rosa. Il colore rosa, come noto, è il simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Nel mese di ottobre, saranno illuminati moltissimi edifici e monumenti per così testimoniare come il tumore al seno può essere affrontato e sconfitto attraverso una costante opera di informazione e sensibilizzazione da svolgere, tutti insieme, a favore di un’efficace e corretta prevenzione.

Campagna Nastro Rosa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno e di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a seconda dell’età.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si daranno anche consigli, trovare materiali informativi e l’opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni LILT Provinciale sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità. La prevenzione è l’arma più efficace a nostra disposizione per la lotta al tumore al seno.