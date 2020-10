Problemi all’acquedotto: a Saltrio arriva l’acqua in busta

(Nella foto dal gruppo Facebook Sei di Saltrio Se… l’acqua torbida in un’abitazione di Saltrio) – Il maltempo di venerdì 1° ottobre ha causato disagi a Saltrio, dove diverse abitazioni sono rimaste senza acqua fino al pomeriggio di domenica a causa di un problema elettrico e, risolto questo, per la difficoltà di ricaricare il serbatoio Prealpi. Anche dopo il ritorno dell’erogazione, dai rubinetti è scesa per alcune ore acqua molto torbida, praticamente inutilizzabile.

Alfa, gestore della rete, nella serata di sabato ha posizionato un mezzo sul piazzale del Comune per la distribuzione di sacche di acqua, mentre nel pomeriggio di domenica sono state distribuite taniche e acqua in busta per gli utenti di alcune vie del paese, da via Manzoni a via Cassi, da via Monterosa a via Malpensata.

La situazione sta lentamente tornando alla normalità, con l’acqua che è tornata nelle case anche se in molti casi torbida e colorata di varie sfumature di marrone.