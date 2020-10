Prosegue il mese rosa della prevenzione

Sabato 3 ottobre 2020, dopo aver richiamato la curiosità di molti con la colorazione in rosa/arancio dell’acqua della fontana di Piazza Monte Grappa e l’apertura del Contest fotografico su Instagram “La mia città in rosa” , e ringraziando l’Amministrazione Comunale di Varese per aver posato tocchi di colore rosa nelle fioriere dei Giardini Estensi, A.N.D.O.S. Varese ha reso noto il calendario dei prossimi eventi della manifestazione “Autunno in rosa”:

SABATO 10 OTTOBRE dalle 9,30

Giornata di visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio comunale di Bodio Lomnago in Piazza Benemerita

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE alle ore 16

Presentazione del libro di poesie “Un mondo di luce” di Elena Pratesi presso la Biblioteca comunale di Bodio Lomnago – Via Baj 6. Prenotazioni al n. 0332 284502 (A.N.D.O.S.Varese dal lunedì al giovedì)

SABATO 17 OTTOBRE dalle ore 10

“Tanti Io che diventano Noi”, tavolo di confronto (organizzato da Valbossa) tra le associazioni di volontariato oncologico alla Sala del Consiglio di Bodio Lomnago.

Presentazione del libro “Un mondo di luce” di Elena Pratesi presso il Salone Estense di Varese. Per prenotazione tel. 0332 284502 (A.N.D.O.S.Varese dal lunedì al giovedì)

SABATO 12 o DOMENICA 13 DICEMBRE alle ore 16

Auguri di Natale con A.N.D.O.S.Varese, premiazione Contest Fotografico “La mia città in rosa” e brindisi presso il Foyer del Teatro di Varese in Piazza Repubblica.

Per tutto il periodo proseguiranno le visite senologiche programmate nei vari comuni e in Sede. Per appuntamenti e informazione telefonare al 0332 284502 (A.N.D.O.S.Varese dal lunedì al giovedì)