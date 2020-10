Un raccolta fondi per la pediatria di Borgomanero in ricordo del giocatore del Legnano Simonluca Agazzoni. Lo annunciano mamma Daniela e papà Danilo, col fratello Patrick Agazzone, che hanno avuto questa bellissima idea per ricordare il loro caro Simonluca, tragicamente scomparso.

La modalità è quella del bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate. Condividete il più possibile la locandina sui contatti dei vostri amici e conoscenti o più semplicemente fornite loro le coordinate bancarie del conto “UN GOAL PER SIMONLUCA” Iban: IT 73 T 03111 45220 0000 0000 3777