Restyling della biblioteca civica, sala studio chiusa quasi tre settimane

Da lunedì 12 e fino al 31 ottobre la Sala studio della Biblioteca civica si sposta per tre settimane nel nuovo Spazio giovani di via Como 21, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Da settimana prossima nella biblioteca di via Sacco inizieranno i lavori che prevedono una prima di tinteggiatura degli spazi e poi la predisposizione di prese elettriche per le postazioni di lettura, intervento che era stato richiesto anche dai ragazzi che ogni giorno frequentano la sala studio e che usano i dispositivi elettronici, come computer e tablet, per studiare.

Al termine dei lavori l’orario di apertura della sala studio della Biblioteca verrà prolungato: sarà accessibile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 20.

Altri interventi verranno infine realizzati nella sala Morselli, dove arriveranno nuovi arredi e attrezzature, anche per accogliere parte del fondo Morselli, che sarà posizionato in nuove librerie appositamente realizzate per la conservazione dei libri di pregio, e per allestire pannelli dedicati allo scrittore.