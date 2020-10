Rinviata la manifestazione “Un sorriso per ilPonte”

Il Ponte del sorriso accoglie l‘appello del sindaco Davide Galimberti e delle altre autorità a rinviare gli eventi in cui è prevista una grande partecipazione. Rinviata quindi la dodicesima edizione di “Un Sorriso per il Ponte” che avrebbe dovuto svolgersi domenica ai Giardini Estensi.

Di seguito la lettera di Emanuela Crivellaro (portavoce del Ponte del sorriso) rivolta a tutti i bambini e condivisa sul nostro gruppo fb Varesenews Bambini.

“Carissimi Bambini,

vi chiediamo scusa, scusa per non poter mantenere la promessa di farvi divertire a “Un Sorriso per il Ponte” e garantirvi la giornata di svago e di gioco che da dodici anni organizziamo. Portiamo nel cuore le vostre grida di gioia, i vostri sorrisi, la vostra allegria che ci hanno sempre ripagato di tutto l’impegno necessario per realizzare questa festa. Ci spiace così tanto per voi! Non ci lasciamo, però, perché torneremo non appena sarà possibile, sapendo che voi sarete lì ad aspettarci.”

L’associazione chiede a tutte le persone che avrebbero voluto partecipare, di aiutare comunque a raggiungere l’obiettivo di donare al centro di ricerca e cura SIDS morte in culla e disturbi del sonno nei bambini, diretto dalla dott.ssa Luana Nosetti, presso l’Ospedale Del Ponte, un polisonnigrafo. Si tratta di uno strumento portatile, in modo che il bambino possa essere monitorato a casa ed evitare il ricovero in ospedale.

E’ possibile fare una donazione all’IBAN IT 23 H 05034 10800 000000021266 intestato a Il Ponte del Sorriso Onlus oppure con Paypall e carte di credito al link DONA ORA https://www.ilpontedelsorriso.com/dona-ora/

Grazie di cuore a tutti e arrivederci al più presto.