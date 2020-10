Spettacoli, giochi e divertimento: Un Sorriso per il Ponte ai Giardini Estensi

Tutto confermato: la dodicesima edizione di “Un Sorriso per il Ponte” arriva domenica 18 ottobre dalle 10 alle 18.30 ai Giardini Estensi di Varese.

“Naturalmente non potrà essere un’edizione come tutte le altre, poiché sarà contrassegnata dalle norme di sicurezza e a numero contingentato – spiegano i promotori de Il Ponte del Sorriso- ma sarà comunque un momento di svago, di gioco e di divertimento per tutta la famiglia”.

Tantissime le attrazioni, come sempre, a cominciare dagli Sbandieratori di Ferno che aprono la manifestazione.

Gli spettacoli inizieranno al mattino con la magia di Walter Maffei, per proseguire nel pomeriggio con l’incanto della Compagnia di Gabriella Roggero, nota conduttrice dell’Albero Azzurro. Non avendo potuto andare nei luoghi di guerra, alle 16, a tenere allegri i bambini, ci penserà Il Pimpa con una imperdibile esibizione.

I clown di Stringhe Colorate si sono inventati il “Drive-in cloun”, dove bambini potranno ascoltare le loro simpatiche battute seduti su una macchinina, così da stare comodamente distanziati.

Grazie ad Animal Touch e la cagnolina Simba, adorabili cani terranno compagnia ai bambini.

E ancora sarà possibile giocare come una volta con Andrea e Simona, diventare un piccolo giardiniere, fare enormi bolle di sapone, andare sui gonfiabili, sognare con i Supereroi del Gruppo Avengers, costruire oggetti fantastici ai tantissimi laboratori e farsi venire l’acquolina in bocca allo stand gastronomico degli Alpini di Mornago.

Mascherina obbligatoria, distanziamento, sanificazione, misurazione della temperatura, flussi controllati, percorsi stabiliti e un piano della sicurezza COVID ineccepibile sono le condizioni che rendono possibile la festa, che vuole semplicemente essere una giornata di gioia per i bambini, quasi “normale” in un periodo così difficile per loro.

Ecco il programma in dettaglio:

Ore 10.00

Apertura manifestazione “Un Sorriso per il Ponte”

con gli Sbandieratori di Ferno

Dalle ore 10.00 alle 18.30

laboratori creativi

gonfiabili

bolle giganti

giochi di una volta – Andrea e Simona

il piccolo giardiniere – Vivai & Selve

amici a quattro zampe – Animal Touch e Simba

Supereroi – Gruppo Avengers

Dalle ore 11.00 pranzo gastronomico e bevande

con gli Alpini di Mornago

panini con salamelle, wurstel, affettati

patatine

dolci

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ogni ora

Drive-in clown – spettacoli di fiabe divertenti – Stringhe Colorate

ore 11.00

spettacolo di magia – Walter Maffei

Ore 15.00

Bebè, Bigià e Bigat l’argenteo filo di seta – spettacolo Compagnia Roggero

Ore 16.00

spettacolo di clouneria – Il Pimpa