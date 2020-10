Salgono i contagi a Bodio Lomnago, 21 i positivi

Il sindaco Eleonora Paolelli ha aggiornato oggi, venerdì 30 ottobre, i cittadini sui casi di contagio al covid 19: tra i positivi ci sono 21 residenti e 22 persone ospiti della casa albergo villa Puricelli, si segnalano anche 10 guariti.

«Purtroppo com’era prevedibile – dice il sindaco – il trend di crescita è aumentato: i casi sono principalmente asintomatici o debolmente sintomatici e stanno effettuando la quarantena presso la propria residenza o ricoverati presso strutture sanitarie. Dal 26 ottobre la classe seconda della scuola primaria di Bodio si trova in quarantena a seguito dell’esito positivo di un alunno. Ogni decisione in merito alla messa in quarantena di classi o istituti compete esclusivamente ad ATS di Varese e sempre ATS con un’indagine congiunta ha provveduto alla messa in quarantena anche dei contatti di caso. Il Comune di Bodio, a titolo cautelativo, ha sospeso i servizi di pre scuola e dopo scuola fino al 6 novembre».