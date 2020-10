“Salute in rosa”, su Facebook si parla di prevenzione

Giovedì 29 ottobre, alle 20 e 30, l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza, in

occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un importante incontro informativo sul tema la “Salute in rosa”.

L’evento si svolgerà in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Besozzo https://www.facebook.com/Comune-di-Besozzo-218222164966759

Durante la serata, prenderanno parola esperte del settore, Prof.ssa Francesca Rovera, responsabile Breast unit ASST-settelaghi Varese; Dott.sa Michaela Fantoni, psicoterapeuta;

Rossana Beretta, estetista APEO (associazione professionale estetica oncologica); Cinzia Simonetta coordinatarice A.n.d.o.s. onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), comitato di Varese, sezione di Ispra; Silvia Laudi consulente per l’intimo su misura. Nel corso del collegamento si affronterà questo importante tema da diversi punti di vista e, i partecipanti, potranno intervenire in diretta inviando domande.

Così introduce l’incontro Francesca Pianese, consigliere comunale moderatrice della serata: “La prevenzione e l’informazione sulla salute non si devono fermare, è possibile farlo anche da casa

ed anzi c’è posto per tutti, anche chi è lontano può partecipare. Non dovete prenotare, dai vostri divani basta fare un click!”.