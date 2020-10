Una settimana di lavori in autostrada, occhio alle chiusure

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese e da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli/stazioni:

in entrata verso Varese, Cavaria, al km 34+000, o Solbiate Arno, al km 35+500;

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, Busto Arsizio, al km 24+500;

in entrata verso la Diramazione Gallarate-Gattico D08, Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico;

in uscita per chi proviene da Varese, Cavaria, al km 34+000, o Busto Arsizio, al km 24+500;

in uscita per chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico D08, Besnate, al km 4+000 della stessa Diramazione, o Busto Arsizio, al km 24+500 della A8 Milano-Varese;

-dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento con il Raccordo Fiera di Milano R37 verso Rho e anche in direzione della A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Rho, immettersi sulla A4 verso Torino e seguire le indicazioni per SS33 del Sempione tramite il nodo di Pero;

da Milano verso Monza, immettersi sulla A4 verso Venezia, uscire dallo svincolo di Cormano e seguire le indicazioni per A52/Monza;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada Buguggiate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno, al km 40+000.