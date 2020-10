Si dimette l’assessore di Gazzada Schianno, Lavori Pubblici affidati al sindaco

L’assessore esterno con delega ai Lavori Pubblici del comune di Gazzada Schianno Roberto Carimati ha rassegnato le dimissioni. La ratifica della decisione presa qualche settimana fa da Carimati è avvenuta nel corso del consiglio comunale di ieri, giovedì 1° ottobre.

Carimati lascia l’incarico per motivi personali e professionali e la delega è passata al sindaco Paolo Trevisan che ora si occuperà quindi di gestire, con gli uffici tecnici, l’avanzamento dei lavori comincianti anche prima del lockdown, quali ad esempio il parcheggio dell’area della stazione.

Altra decisione presa ieri sera nel corso della seduta di ieri sera è quella relativa ai rapporti con Coinger. I Comuni di Gazzada e Brunello hanno deliberato di affidare l’incarico ad un avvocato per capire se esistono gli estremi per impugnare le delibere assembleari di Coinger.

Una decisione in controtendenza rispetto a quella presa da Buguggiate che sempre ieri in consiglio comunale ha comunicato di non voler recedere da Coinger e di continuare ad utilizzare i servizi di raccolta rifiuti ma senza adottare la tariffa puntuale di bacino. La scelta, dettata dai costi troppo alti nel caso di un recesso, è quella di mantenere la tariffa puntuale, almeno fino al 2021, che consentirà al comune di Buguggiate di gestire gli introiti provenienti dalla “tassa rifiuti”.