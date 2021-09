Stefano Grossi nuovo assessore ai Lavori Pubblici di Gazzada Schianno

A Gazzada Schianno è arrivato l’assessore ai Lavori Pubblici. Si tratta in realtà di un assessore esterno con delega: è l’architetto Stefano Grossi. A darne notizia questa mattina, mercoledì 8 settembre, la pagina facebook del comune. Grossi prende il posto di Roberto Carimati, anche lui assessore esterno della giunta di Trevisan, dimissionario nell’ottobre 2020. L’incarico era passato al sindaco fino, appunto, a qualche giorno fa, quando la gestione di Lavori pubblici ed edilizia privata è stata assegnata a Grossi.

“Laurea in architettura e Master in Gestione dei Lavori Pubblici negli enti locali, opera da oltre 15 anni nel settore pubblico, prima come libero professionista e poi come dipendente – si legge nel post- . Attualmente ricopre l’incarico di responsabile dell’area Tecnica del Comune di Albiolo (Como).

Si conclude così la redistribuzione delle deleghe e degli incarichi all’interno della Giunta ad oggi composta da Paolo Trevisan (Sindaco), Anna Lavorgna (Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione, Personale e Uffici e Pari Opportunità), Michela De Carli (Assessore alle Politiche Giovanili e Comunicazione) e Stefano Grossi (Assessore esterno ai Lavori Pubblici, Gestione del Territorio ed Edilizia Privata)”.