Il sindaco Resteghini: “Sono positivo al Covid-19”

Il primo cittadino Giovanni Resteghini è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino che ha diffuso una lettera in cui racconta l’accaduto e come sta organizzando il lavoro per i prossimi giorni. Di seguito il testo integrale della lettera:

Carissimi tutti,

sono venuto a conoscenza del referto relativo al tampone nasale a cui mi sono sottoposto per controllare se fossi contagiato dal virus covid-19. In effetti sono risultato positivo. Ero già isolato come prudenzialmente mi aveva consigliato il mio medico che ringrazio per la prontezza e la professionalità dimostrata come al solito. Non avevo particolari sintomi e quelli presenti erano lievi. Data però la mia posizione di amministratore locale e ai miei molteplici contatti in veste di sindaco abbiamo optato per un controllo e questo si è rilevato sensato.

Proprio nel mio ultimo video ricordavo che nessuno può ritenersi esente da un eventuale contagio. È chiaro che questa situazione mi preoccupa, innanzitutto per i miei cari con i quali le cautele nei contatti sono meno stringenti. Inoltre mi preoccupo per gli altri Amministratori che frequento quasi quotidianamente e per i dipendenti comunali: con loro però l’uso della mascherina e il distanziamento sono sempre osservati scrupolosamente. Come sanno le persone che sono entrate in municipio il controllo della temperatura corporea, l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e l’interposizione del plexiglas sono sempre rispettati. Penso che ognuno di loro osserverà l’eventuale insorgenza di sintomi e si rivolgerà eventualmente al proprio medico così come tutti dovrebbero fare in caso di disturbi anche leggeri.

È una prova questa che mi tocca, che ci tocca! Una prova di cui avrei fatto volentieri a meno ma che devo accettare e voglio superare. Continuerò a lavorare da casa utilizzando la tecnologia, dal telefono al computer, ma soprattutto attraverso le persone che in municipio continueranno a collaborare con il sindaco come fanno ogni giorno. Approfitto dello spazio per ringraziare anche loro.

Ritorno a fare appello a tutti affinché l’attenzione e la prudenza ci guidino nei rapporti con gli altri. La prudenza, non la paura, deve aiutarci nei rapporti umani. Avere paura significa rifiutare i contatti mentre essere prudenti significa essere rispettosi di sé stessi e degli altri.

Auguro una buona domenica a tutti e spero di incontrarvi al più presto.

Giovanni Resteghini sindaco a Bisuschio