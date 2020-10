Una tensostruttura coperta e riscaldata per attendere chi entra al pronto soccorso di Varese

Nessuno può entrare in ospedale se non si è utenti o ricoverati. Tranne casi eccezionali per accompagnare anziani non autosufficienti o disabili gravi, l’Asst Sette Laghi non permette a parenti o accompagnatori di accedere nei reparti. È così anche al pronto soccorso, che si prepara a gestire l’aumento di accessi con l’arrivo dell’influenza.

I parenti, una volta che lasciano qualcuno all’ingresso del PS, vengono invitati a tornare a casa o, se non è possibile, ad attendere all’estero. Per questo, nel giugno scorso era stato innalzato dagli alpini un tendone per ripararsi dal sole e dal caldo. Con l’arrivo del freddo, i volontari della protezione civile della sezione ANA di Varese sono ritornati in via Guicciardini per completare la tensostruttura che è stata chiusa e verrà riscaldata.

Un’attenzione che anche l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (provincia di Como) riserva ai suoi utenti: una copertura, riscaldata dove potranno essere accolte, garantendo il distanziamento sociale, fino a 60 persone. All’interno sono state posizionate una macchinetta per il caffè e le bevande e un monitor collegato al Pronto Soccorso per fornire in tempo reale le informazioni sui pazienti in base al codice che è stato loro assegnato. I lavori saranno completati nei prossimi giorni con la realizzazione di un collegamento coperto fino all’area antistante l‘accesso al Ps.