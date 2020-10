Tre sindaci insieme per ricordare il sacrificio di Mauro Venegoni

Una cerimonia ridotta, vista l’emergenza Coronavirus ancora in corso, ma anche un impegno per la memoria confermato: nella mattina di domenica 25 ottobre i sindaci di Legnano, Busto Arsizio e Cassano Magnago hanno reso omaggio al sacrificio di Mauro Venegoni, antifascista, comunista in clandestinità, partigiano.

Il ricordo riunisce un po’ tutto quel territorio che – al di là della divisione tra provincia di Varese e provincia di Milano – si riconosceva allora, 1944, nella definizione di Alto Milanese. Terra industriale, dove la fiammella dell’opposizione al fascismo era stata tenuta viva proprio da alcuni irriducibili oppositori del fascismo.

Tra loro c’erano i fratelli Venegoni, quattro fratelli che insieme «fecero 23 anni di carcere», come ha ricordato Roberto Cenati, presidente provinciale di Anpi Milano. «I fratelli Venegoni hanno rappresentato una solida resistenza, prima ancora della Resistenza: erano punto di riferimento per l’antifascismo nell’Alto Milanese. Un questurino ricordava che hanno attraversato il Novecento con la schiena dritta e con grande dirittura morale».

Il ricordo unisce ogni anno tre Città: Legnano – luogo di origine dei Venegoni – e Cassano Magnago e Busto Arsizio, perché proprio sul confine tra i territori dei due Comuni fu abbandonato il corpo torturato e oltraggiato di Mauro Venegoni.

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha rimarcato la necessità di trasmettere i valori incarnati da Venegoni, che «ci ha dato la possibilità di essere qui, di confrontarci, di parlare liberamente»: Radice ha invitato a un piccolo gesto, «a tornare a casa e parlare a una persona dei valori che il sacrificio di Mauro Venegoni incarna, facciamolo ognuno di noi nel nostro piccolo».

Affiancato anche dal collega di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il sindaco di Cassano Nicola Poliseno ha voluto tributare un pensiero anche ad Amleto Noce, giovanissimo partigiano nel 1944-45, poi presidente per anni dell’Anpi Cassano, scomparso poche settimane fa. «Lo ricordo come una persona estremamente schietta, capace di dire le cose come stavano, con lo spirito di costruire»

Poliseno ha poi invitato gli altri sindaci al cimitero cassanese, dove è stata apposta «una nuova targa per Mauro Venegoni» nell’area del sacrario dei Caduti.

«Siamo liberi se lottiamo per la libertà di tutti» ha ricordato ancora il presidente Anpi Milano Cenati, citando l’impegno di Venegoni. Che visse una vita di lotta, irriducibile, nel segno della giustizia sociale (rivoluzionario, antistalinista, in rottura con la linea del Pci).

Alla commemorazione, in forma ridotta, sono intervenuti anche rappresentanti delle Anpi di Cassano, Busto, Legnano, Cerro Maggiore, Varano Borghi. Oltre alla presidente provinciale Ester De Tomasi, che ha fatto anche un accenno alla realtà di oggi: «Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura», in un momento in cui libertà, bene comune e destino collettivo sembrano nuovamente legate indissolubilmente.

Di seguito anche il discorso ufficiale del sindaco di Legnano, cui quest’anno spettava – nella rotazione triennale – l’orazione:

Alla presenza dei sindaci di Legnano, Busto A. e Cassano M, ricordiamo in questo luogo il sacrificio di Mauro Venegoni medaglia d’oro al Valor Militare della Resistenza. Il suo ricordo ed il suo esempio di rettitudine politica e morale ci fa dire che questo ricordo annuale non è un rito stantio e burocratico.

E’ questo il ricordo di un eroe Partigiano che ha difeso i suoi valori con la lotta fino all’estremo sacrificio. Di uomini cosi quanto ne avremmo bisogno nel nostro quotidiano !

I suoi valori erano principalmente rivolti alla difesa dei più deboli, dei lavoratori. I suoi erano valori per la collettività, per il bene di tutti, valori che facevano dire “noi” non “io” ,non come l’ego personale che domina oggi la politica e la società moderna.

Alla Franco Tosi e in tutte le aziende che ha lavorato lui spronava alla lotta contro le diseguaglianze, contro le ingiustizie sociali, contro le povertà diffuse, insieme alla lotta contro la dittatura fascista e nazista che stava insanguinando il mondo. Lottava per un mondo libero e per la giustizia sociale: un mondo dove i lavoratori avessero un ruolo centrale nella scala sociale.

Lo troviamo, infatti, alla testa, con il fratello Carlo, degli scioperi nel biennio rosso e successivamente con gli altri due fratelli Pierino e Guido contro la guerra e leggi dittatoriali imposte dal regime a partire dalle leggi razziali, divenendo un grande protagonista della Resistenza. Lotte che gli costeranno, sotto il fascismo, anni di galera e di esilio fino all’uccisione. Tutto senza mai tradire i compagni di lotta impegnati nella Resistenza.

Quelle battaglie non sono state inutili, come alcuni vanno dicendo, poiché esse ci hanno dato libertà, diritti e grandi conquiste nel mondo del lavoro. Oggi spetta a noi difenderle contro chi vorrebbe abolirle o ridurle. Lui, comunista che si ribella e polemizza con Stalin proprio sul terreno delle libertà e sul necessario protagonismo dei lavoratori, espulso dal partito ma successivamente in procinto di rientrare, come ci testimoniò la Piera.

Questa fu la caratteristica peculiare dei comunisti Italiani che diedero un contributo decisivo alla lotta di liberazione e alla ricostruzione del paese distrutto dalla guerra voluta dal fascismo e che votarono per la Costituzione Repubblicana nonostante le discriminazioni politiche subite con l’espulsione dal Governo.

E’ dentro questo solco di valori che resiste alle dure condanne carcerarie, che matura, spronato dal fratello Carlo, la necessità di costruire il fronte unitario antifascista e quindi l’avvio della Resistenza di massa dove quei valori troveranno posto, dopo la liberazione, nella nostra Carta Costituzionale. Costituzione che ha la necessità di essere applicata fino in fondo. Pensiamo semplicemente cosa significa una forte sanità pubblica in presenza della pandemia che ci sta colpendo.

Ricordare quei lontani eventi e questi uomini come Mauro,significa difendere la Costituzione nei suoi valori antifascisti e antirazzisti, contro l’antisemitismo, per le libertà politiche e religiose riconoscendo le diversità contro l’omofobia e il bullismo. Tutti fenomeni che pensavamo di avere superato, ma che purtroppo si stanno riaffacciando, a volte in modo violento a volte in modo più velato, ma con la stessa intensità di allora.

La memoria che noi portiamo nelle scuole alle nuove generazioni , è certo per conoscere la nostra storia e per ricordare le nostre responsabilità, ma anche perché non si ripetere una storia drammatica che ha insanguinato il secolo scorso. Il mondo che Mauro Venegoni ha conosciuto è finito poichè siamo entrati in una nuova era tecnologica, ma i valori per cui ha lottato sono attuali. Ciò che lui ci ha trasmesso dobbiamo farlo vivere nelle nuove generazioni perché il tarlo del fascismo, pur sotto nuove forme, non è ancora morto.

Grazie Mauro.