Troppa Virtus per l’Openjobmetis: terzo ko in fila per i biancorossi

Terza sconfitta consecutiva per la Openjobmetis, la seconda in casa: a Masnago passa 73-85 una Segafredo più attrezzata dei biancorossi che nel secondo tempo riescono a riavvicinarsi ma non trovano i colpi per cambiare la storia della partita.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – V. SEGAFREDO BOLOGNA 73-85

(23-29, 39-53; 60-68)

VARESE: Ruzzier 4 (2-3, 0-2), Douglas 10 (2-4, 1-7), Strautins 9 (1-5, 1-5), Andersson 3 (1-3 da 3), Scola 23 (4-7, 4-8); Morse 2 (0-1), De Nicolao 4 (2-4, 0-2), Jakovics 13 (2-3, 2-7), Ferrero 5 (0-1, 1-2). Ne: Librizzi, Virginio, Van Velsen. All. Bulleri.

V. BOLOGNA: Markovic 4 (2-2, 0-4), Adams 8 (1-3, 2-5), Weems 6 (3-6, 0-1), Ricci 7 (2-2, 1-3), Gamble 13 (4-7); Tessitori 2 (1-1), Abass 6 (3-5), Pajola 5 (1-2 da 3), Alibegovic 1 (0-1, 0-1), Hunter 12 (4-7), Teodosic 21 (5-10, 3-9). All. Djordjevic.

ARBITRI: Attard, Quarta, Boninsegna.

NOTE. Da 2: V 13-28, B 25-44. Da 3: V 10-36, B 7-25. Tl: V 17-22, B 14-16. Rimbalzi: V 32 (13 off., Strautins 9), B 47 (18 off., Gamble 12). Assist: V 13 (Douglas 6), B 20 (Teodosic 7). Perse: V 14 (Scola 4), B 15 (Ricci 5). Recuperate: V 7 (Scola 2), B 6 (Adams 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Hunter. Spettatori: 200 (massimo consentito).