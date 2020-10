Un concerto di benvenuto all’autunno per il parco Pineta

Return 2 Nature, in collaborazione con Astronatura Cooperativa Sociale e FOAM13 presentano il concerto di Benvenuto all’autunno.

Sabato 10 ottobre, alle 17, Fabius Constable e la Celtic Harp Orchestra saranno in concerto presso il Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate, via ai Ronchi 75 a Tradate (VA), per un benvenuto all’autunno del tutto speciale; un evento organizzato e promosso da Return2Nature in collaborazione con AstroNatura Cooperativa Sociale, Fondazione Osservatorio Astronomico Messier13 di Tradate (FOAM13) e Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Fabius Constable e la Celtic Harp Orchestra daranno il loro benvenuto all’autunno con un concerto dalle atmosfere sognanti. Centinaia di corde di arpa risuoneranno tra le fronde dello splendido Parco Pineta, per accogliere l’autunno e tutti i suoi colori.

Fabius Constable è uno degli arpisti moderni più apprezzati in tutto il mondo. La sua tecnica peculiare, un mix di generi celtici, classici e sudamericani, dona alla sua musica una vasta gamma di nuovi colori. Composizioni originali, musica antica, flamenco e celtico, melodie etniche sono tutte riarrangiate per incontrare il gusto del pubblico moderno.

La Celtic Harp Orchestra, fondata e diretta da Fabius Constable, è considerata l’orchestra di arpe più popolare al mondo. Si è esibita in centinaia di concerti in Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera e Germania. CHO ha aperto Caipercaille e ha suonato insieme ad artisti del calibro di Andrea Bocelli, Myrdhin, Zitello, Carlos Nunez e Jochen Vogel.

Il concerto è promosso da Return 2 Nature e l’intero evento sarà carbon balance negative: parte del ricavato sarà destinato ad interventi di piantumazione di alberi e di riqualificazione del verde. www.return2nature.agency

Si proseguirà domenica 11 ottobre al Club Legend di viale Enrico Fermi 98 a Milano, dove Fabius Constable e Celtic Harp Orchestra eseguiranno alcuni brani di Dante’s Dream – Fiori dall’Inferno in due session separate con due scalette diverse, alle 20.30 e alle 22.30.