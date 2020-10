Un nuovo contagio ad Arcisate, sei le persone in isolamento

Un nuovo contagio da Covid-19 riscontrato ad Arcisate. Lo ha comunicato ieri sera ai suoi cittadini il sindaco Gianluca Cavalluzzi.

«Si tratta di una persona intorno ai 40 anni che è assolutamente asintomatica – spiega Cavalluzzi – Sta bene ed è a casa in isolamento. Non è noto dove possa avere contratto il virus. I suoi famigliari, comunque, sono negativi».

C’è da segnalare anche una guarigione, e una situazione nel complesso sotto controllo. «La situazione ad Arcisate è la seguente: 6 concittadini ancora alla prese con il Covid 19, di cui tre dovrebbero avere i tamponi di controllo entro breve. Tutti sono in ottime condizioni e non sono in ospedale».

Da inizio emergenza, i contagi totali ad Arcisate sono arrivati a 39.

Il sindaco, raccomanda infine la massima cautela nella vita quotidiana, con il rispetto delle regole sul distanziamento e la mascherina.