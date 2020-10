UYBA in casa contro Trento per cancellare lo zero in classifica

Domenica 4 ottobre alle ore 17, la UYBA torna a calcare il taraflex della E-work Arena di Busto Arsizio per la partita contro la Delta Despar Trentino, squadra alla sua prima stagione in serie A1, nella quale milita l’isprese Vittoria Piani.

Le Unet E-work arriva a questo match dopo due sconfitte in altrettante due partite e uno zero in classifica che inizia a pesare (Monza e Conegliano sono avversarie ostiche, ma si sperava ugualmente di partire meglio), mentre dall’altra parte della rete, le ragazze di coach Bertini sono a punteggio pieno dopo aver vinto contro Brescia e Casalmaggiore.

Nel sestetto trentino saranno presenti ben tre ex farfalle, la palleggiatrice Maria Luisa Cumino, l’opposto Vittoria Piani e la centrale Silvia Fondriest. A completare il sestetto, la centrale Furlan, le attaccanti D’Odorico e Melli e il libero Ilenia Moro.

Coach Fenoglio dovrebbe ritrovare la sua palleggiatrice titolare, Jordyn Poulter, che in settimana ha partecipato all’amichevole di allenamento contro Bergamo e potrà quindi schierare per la prima volta in stagione la formazione titolare al completo. In diagonale con la regista, l’opposto Mingardi, al centro Stevanovic e Olivotto, Gennari e Gray in attacco e Leonardi libero.

Alessia Gennari è già molto concentrata sulla sfida di domenica che sarà impegnativa: «Abbiamo già messo da parte le prime due sconfitte, anche se pesano perché siamo ancora a zero punti in classifica. A maggior ragione dunque abbiamo tanta voglia e determinazione per affrontare la partita di domenica; siamo riuscite ad allenarci al completo questa settimana e sono molto positiva. Con Trento sarà una lotta: è una squadra tosta, che gioca un’ottima pallavolo. Ci sono molte ragazze giovani, ma contraddistinte da una grande grinta e quindi dovremo dare veramente il 100% per trovare la nostra prima vittoria».

