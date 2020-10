Verso Sassari-Varese: un positivo nel “gruppo squadra” dei sardi

La prossima partita di campionato della Openjobmetis rischia di essere in qualche modo segnata dal coronavirus: questa mattina – martedì 27 ottobre – la Dinamo Sassari ha infatti comunicato che un membro del “gruppo squadra” (ovvero l’insieme di giocatori, staff e dirigenza) è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

«La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, è emerso un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il soggetto è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Il resto del gruppo verrà sottoposto a ulteriori test in vista dei prossimi impegni agonistici».

Come riportato qui sopra, non è stato comunicato se si tratta di un giocatore o di un altro tesserato; fino a oggi la Openjobmetis ha dovuto rinunciare per lo stesso motivo a un proprio cestista in una occasione (Ferrero nella trasferta contro la Fortitudo) mentre in un’altra ha affrontato una avversaria priva di un giocatore (Cantù, con Jaime Smith). La partita del PalaSerradimigni è in programma domenica 1 novembre a partire dalle ore 19.