A Sesto si illumina l’albero di Natale in riva al Ticino

Sesto Calende accende l’albero in riva al Ticino. Un simbolo del Natale, in un anno che sarà diverso rispetto a quelli passati, voluto dal gruppo dei commercianti sestesi in collaborazione con l’amministrazione.

«La struttura è nostra e ogni anno realizzeremo nuovi addobbi e allestimenti – spiega il presidente dell’associazione sestese, Patrick Panza -. Quest’anno non abbiamo richiesto contributi alle attività, considerato il tragico momento che stiamo vivendo. Grazie dunque all’amministrazione che ha contribuito economicamente colto il nostro invito di non far mancare i segni del Natale e a tutte le realtà che hanno partecipato».

In città saranno presenti anche le tradizionali luminarie, la casetta di Babbo Natale e le luci che illumineranno il palazzo comunale.

«Il Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende ringrazia il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino e l’Amministrazione Comunale per il contributo che ha reso possibile “dare luce alla nostra Città” senza chiedere alcun contributo ai Commercianti. Un’opera resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Pro Sesto e il Fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa. A breve daremo vita alla tradizionale Casa di Babbo Natale di Piazza Mazzini realizzata grazie al contributo della Maison Morotti e della Floricultura Ondoli di Sesto Calende. Determinante sarà il supporto dei ragazzi dell’Istituto Agrario Cavallini di Lesa che in un progetto di alternanza Scuola/Lavoro realizzeranno le coreografie esterne».