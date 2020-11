Addio a don Pietro Martinenghi, i funerali in diretta

Si è spento all’età di 78 anni Don Pietro Martinenghi, parroco di Bisuschio. Da tempo era ricoverato all’ospedale di Circolo per complicazioni polmonari e cardiache e le sue condizioni sono andate via via peggiorando.

Don Pietro era stato ordinato sacerdote nella diocesi di Assisi nel 1968. Da anni operava nel decanato della Valceresio.

I funerali si terranno oggi, sabato 28 novembre alle ore 10.30 a Bisuschio, e verranno trasmessi online sulla pagina facebook dell’Unità Pastorale delle comunità di Besano, Bisuchio, Pogliana e Porto Ceresio (link qui)