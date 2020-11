Appuntamento online con i Verdi Varese per parlare di inquinamento atmosferico, salute e alimentazione

Non si ferma l’attività dell’associazione Verdi Varese. Giovedì 5 novembre (ore 18.30) l’appuntamento è online (la pagina Facebook dell’associazione) per affrontare temi importanti come inquinamento atmosferico, salute e alimentazione.

Il comunicato:

Sono giorni difficili per il nostro Paese e per L’Europa, messi duramente alla prova dall’epidemia

COVID.

E’ comunque nostro dovere mantenere alta l’attenzione su temi altrettanto importanti per il nostro futuro. Esiste una sottile linea che lega assieme alcuni argomenti che ci portano ad un ripensamento del modello produttivo attuale – oramai incompatibile con una gestione appropriata delle risorse del nostro Pianeta – oltre che alle necessarie misure di mitigazione nelle città. C’è una urgente necessità di nuove politiche, sia a livello nazionale che locale che vadano incontro a queste aspettative.

E’ per questo che i Verdi della Città di Varese hanno voluto riunire assieme la presentazione di aspetti intimamente collegati tra loro, e che fanno parte a pieno titolo della visione di un futuro migliore per le nostre prossime generazioni.

La Pianura Padana, zona ad elevata produzione industriale vicino alla quale viviamo, è vittima dell’accumulo di inquinanti da moltissimi anni. Inquinanti atmosferici, ma non solo. La presenza di inquinanti di vario genere ha determinato nel tempo l’instaurarsi di patologie croniche a carico dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio di chi ci vive e ci lavora, vittime reali di un modello produttivo che sta dimostrando tutti i suoi limiti.

Nel bilancio delle responsabilità, anche l’allevamento zootecnico è fortemente presente, essendo la fonte di inquinamento che è seconda solo al riscaldamento domestico. Stiamo rischiando un vero paradosso, dato che il consumo di carne che tanto pesa sull’ambiente ha raggiunto livelli eccessivi rispetto sia alle necessità alimentari obiettive che all’impatto sulla salute. Oltre a questo, l’allevamento zootecnico impatta sull’ambiente enormemente, e non solo, come si è detto per gli inquinanti prodotti. L’impatto è anche in termini di consumo di acqua e, infine, di accaparramento di zone sempre più ampie per la produzione di animali e di alimenti destinati alla zootecnia.

Nelle città il verde urbano svolge un importante ruolo di mitigazione dell’inquinamento dell’aria, come evidenziato in numerose città del mondo. Piante e arbusti rimuovono particolato mediante l’intercettazione fisica di foglie e rami, e assorbono inquinanti gassosi come il biossido di azoto e l’ozono.

Questi tre inquinanti sono quelli che in molte città italiane eccedono più frequentemente i limiti legge. Sebbene l’attenzione debba essere posta in primo luogo sulla riduzione delle emissioni, aumentare la superficie a verde consente di contribuire agli sforzi di miglioramento della qualità dell’aria. Ne parleremo giovedì 5 dicembre con la diretta Fb sul profilo dei Verdi Varese