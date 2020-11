Baciato dal sole l’ultimo mercato di Varese “a pieno regime”

Il sole ha “baciato” l’ultimo giorno di mercato a pieno regime a Varese.

Da sabato, in piazzale Kennedy – che resta ancora la sede, in attesa del completamento della riqualificazione di piazza Repubblica – resteranno solo i banchi alimentari, i soli che potranno proseguire la loro attività.

Se quindi sarà ancora possibile acquistare frutta e verdura, ma anche formaggi pane e salumi al mercato, l’arrivederci per tutte le altre bancarelle, dai non alimentari ai “truck” che preparano panini e caffè, è d’obbligo.

E tale era l’atmosfera nel piazzale: da chi salutava i clienti dicendo ironicamente “Buon Natale!” a chi commentava su quale fosse la necessità di chiudere i non alimentari in una situazione “sicura” perchè all’aperto come quella del mercato, a chi ricordava i tanti adeguamenti fatti per sanificare, rendere sicuro e igienico il banco, rendere possibile l’acquisto, rivelatisi inutili, visto che non hanno impedito la chiusura.

Non mancavano nemmeno i clienti dell’ultim’ora, che approfittavano delle ultime offerte “perchè è l’ultimo giorno” e chi per l’ultimo giorno proponeva buoni affari a chi comprava, tanto per non riportarsi a casa troppa merce.

Qualche buco, nel mercato, c’era già: non tutti infatti si aspettavano quelle 24 ore in più che l’ordinanza ha “regalato”, per una volta tanto, per dare il tempo a tutti minimamente di organizzarsi.