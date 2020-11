Bel tempo d’autunno nel fine settimana

Buone notizie dal Centro Geofisico Prealpino. L’anticiclone risale dal Mediterraneo fin sull’Europa centrale con bel tempo autunnale, salvo dissoluzione di banchi nuvolosi dovuti a residua umidità nei bassi strati. Il clima resta mite per la stagione e anticipa l’estate di san Martino. La stagnazione atmosferica favorisce la formazione di nebbie notturne e la concentrazione di inquinanti.

Nel dettaglio: venerdì sarà via via soleggiato con strati nuvolosi irregolari al mattino in graduale dissoluzione, più persistenti sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi. Nebbie sui luoghi umidi all’alba.

Sabato soleggiato con nebbie sulla pianura nella notte in parziale dissoluzione al mattino, più persistenti lungo il Po. Velature di nubi alte in serata su Piemonte e Lombardia occidentale. Mite per la stagione durante il giorno e in montagna.

Domenica abbastanza soleggiato con innocui passaggi nuvolosi al mattino in spostamento verso Est. Asciutto. Nebbie sulla pianura, anche persistenti lungo il Po. Clima ancora mite per la stagione.

La tendenza prevede lunedì 9 novembre: soleggiato e mite durante il giorno e in montagna. Nebbie sulla bassa padana e passaggi nuvolosi in serata. Martedì 10 Novembre: sole velato tra passaggi nuvolosi ma ancora asciutto. Sempre mite per la stagione.