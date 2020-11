Biden più vicino alla vittoria

Elezioni americane, a che punto siamo. Nella notte (tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre), la situazione non si è discostata molto dalle ultime ore. La posizione di Joe Biden (foto wikipedia) è migliorata e lo vede sempre più vicino alla presidenza. Ma Trump non ha intenzione di lasciare la poltrona senza aver dato battaglia e così ha già annunciato ricorsi per presunti brogli, al momento indimostrabili.

È proseguito lo scrutinio negli stati decisivi cioè la Georgia, la Pennsylvania, l’Arizona, mentre è rimasto fermo in Nevada. Gli altri ancora da assegnare sono l’Alaska, dove è probabile vinca Trump ma lo spoglio sta andando molto a rilento, e il North Carolina, in cui il vantaggio di Trump si sta riducendo ma sembra ancora abbastanza da permettergli una vittoria.