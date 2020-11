A Bisuschio il Natale diventa social per unire tutta la comunità

Dal 1° al 24 dicembre la Pro loco di Bisuschio insieme all’Amministrazione comunale e a diverse associazioni e realtà presenti sul territorio, propone un cammino di avvicinamento al Natale 2020.

«In un anno così profondamente segnato dal lockdown, dalla distanza e dall’isolamento forzato che molti di noi hanno dovuto vivere, vogliamo provare a proporre una modalità che vada oltre le usuali feste, mercatini e manifestazioni per essere più che mai una comunità viva, partecipe e pulsante», spiega il presidente della Pro loco Stefano Ferrari.

Dal 1° dicembre, ogni giorno attraverso le pagine Facebook e Instagram, i gruppi Whatsapp, newsletter e mail di ogni gruppo e associazione verranno proposti diversi contributi, suggerimenti, riflessioni: da tutorial su come personalizzare una pallina per l’albero di Natale o la tavola delle feste, a letture della Biblioteca comunale; da video del gruppo musicale Valceresio o della Corale San Giorgio a frasi e riflessioni proposte da don Adriano e da altre realtà.

«Una sorta di calendario dell’Avvento virtuale ma comunitario – anticipano gli organizzatori – una casellina che idealmente ci ritroveremo ad aprire tutti insieme dai bimbi dell’asilo Umberto I ai ragazzi delle medie, dai loro genitori ai nonni. Ma non ci fermeremo certo al solo “virtuale”, tutt’altro! I grandi alberi posti nel giardino dinanzi al nostro municipio diventeranno il simbolo di questo nostro Natale, un cuore pulsante della nostra città e riserveranno grandi sorprese, a partire dall’illuminazione sino all’installazione della rappresentazione della natività a cura della Parrocchia».

E per tutti i bambini un folletto è stato spedito proprio a Bisuschio direttamente da Babbo Natale: «Raccoglierà i nostri desideri, i nostri pensieri, le nostre speranze. Bisognerà cercare e trovare due cassette, una rossa e una verde: in quella rossa potremo lasciare i nostri desideri (come da tradizione, le letterine vanno inserite in una busta che riporti il nome e indirizzo del bambino), mentre in quella verde i nostri pensieri, i nostri auguri, le nostre speranze. Il tutto diventerà un grande racconto collettivo nelle diverse dirette che da sotto il grande albero il folletto ha già annunciato. E fate bene attenzione perché in quelle dirette potrebbe fare proprio il vostro nome ed avere in serbo ancora altre sorprese”.»

E allora tutti pronti a collegarsi con Pro loco di Bisuschio a partire dal 1° dicembre., mentre domenica 6 dicembre sarà la volta della prima diretta video con l’accensione delle luminarie.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria della Pro Loco di Bisuschio via mail all’indirizzo prolocobisuschio@gmail.com o tramite telefono/whatsapp al numero 351/6982254.