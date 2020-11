“Boccaccio 2020”, prof e alunni insieme per una raccolta di novelle scritte in piena pandemia

Un nuovo libro pensato per e con i suoi studenti, in un momento complicato e difficile, tra didattica a distanza, mascherine, distanziamento fisico e pandemia.

Si intitola “Boccaccio 2020” ed è la nuova opera di Alberto Introini, 43 anni, nato e residente in provincia di Varese, a Casciago, dove vive insieme alla moglie Elena e ai loro due bimbi, Leonardo e Tommaso. Docente di Italiano e Storia all’Istituto Elvetico di Lugano, in Svizzera, amante della letteratura e autore di tre libri, “Racconti di un giorno e di un anno” (Cattaneo, 2011), la raccolta di poesie “Una strada” (Lietocolle, 2012) e il saggio “Il mare oltre la siepe. Conoscenza e coraggio in Dante e Leopardi” (Aracne, 2019).

«Durante la primavera, Boccaccio è stato l’autore giusto nel momento giusto: ha scritto il Decameron in piena epidemia di peste a metà del 1300; le sue novelle hanno appassionato, incuriosito e divertito i miei allievi, in piena epidemia Covid e durante la fase della Didattica a Distanza – spiega Inroini -. L’idea poi di proporre, come attività di scrittura, l’invenzione e la stesura di una novella seguendo alcuni parametri studiati in Boccaccio (soprattutto realismo, ironia, scherzi, amori a lieto fine) ha visto impegnarsi tutti i miei 22 studenti della 2B Liceo Elvetico di Lugano. “Boccaccio 2020” era il titolo che avevo dato a questa attività didattica un po’ originale e fantasiosa, alla quale ho partecipato anch’io inventando e scrivendo una novella: ogni tanto “partecipare” insieme ai propri alunni a questo tipo di lavori scolastici per un docente non dovrebbe essere solo un dovere, ma anche un piacere. Il docente si “mette in gioco” con gli allievi, e gli allievi sono più invogliati e stimolati a studiare, a scrivere».

A distanza di pochi mesi il lavoro di docente e ragazzi si è concretizzato nella pubblicazione del libro “Boccaccio 2020 – 10 novelle a distanza”, grazie alla pubblicazione dell’editore Pietro Macchione di Varese: «Sono anche contento che in questi giorni io possa condividere questa soddisfazione di persona con i miei allievi (ora in 3B): ogni ordine scolastico in Ticino, e in Svizzera, ha ancora le lezioni in presenza – prosegue Introini -. Dispiace non poter organizzare qualche presentazione del libro: ne erano previste alcune, tra Varese e Lugano, in accordo anche con l’editore, ma la situazione attuale non ce lo consente…confidiamo nella primavera prossima!».

Il libro al momento è già in vendita on line sul sito della casa editrice macchionepietroeditore.it e sulle principali piattaforme di e-commerce Amazon, Ibs.it, libreriauniversitaria.it, unilibro.it, lafeltrinelli.it.