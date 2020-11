Dove butto la mascherina? Il vademecum di Agesp per i cittadini (positivi e non)

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, AGESP S.p.A.,ha predisposto un vademecum per la gestione dei rifiuti urbani in emergenza COVID-19.

Si riportano, quindi, di seguito le indicazioni a cui i cittadini devono attenersi per le operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti domestici nell’ambito della raccolta differenziata domiciliare:

RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Interrompere la raccolta differenziata e conferire tutti i rifiuti prodotti nella propria abitazione nel sacco del rifiuto indifferenziato (sacco viola);

Per il confezionamento utilizzare almeno 2 sacchi uno dentro l’altro da chiudere con legacci o nastro adesivo;

Chiudere i sacchi utilizzando guanti monouso;

Non schiacciare/comprimere i sacchi con le mani;

Evitare l’accesso di animali da compagnia nelle zone dove sono depositati i sacchi dei rifiuti;

Smaltire il rifiuto proveniente dalla propria abitazione come di consueto, secondo i giorni previsti per la propria zona.

RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE NON SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Continuare a fare la raccolta differenziata e secondo le disposizioni in vigore sul territorio Comunale;

Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti monouso devono essere smaltiti nel sacco del rifiuto indifferenziato (sacco viola);

Per il confezionamento dei rifiuti indifferenziati (sacco viola) utilizzare almeno 2 sacchi uno dentro l’altro da chiudere con legacci o nastro adesivo;

Chiudere i sacchi utilizzando guanti monouso;

Non schiacciare/comprimere i sacchi con le mani;

Smaltire i rifiuti provenienti dalla propria abitazione come di consueto, secondo i giorni previsti per la propria zona.

Ringraziando la cittadinanza per la collaborazione, si ricorda che per informazioni è attivo il Servizio Clienti Igiene Ambientale al numero verde 800 439 040.