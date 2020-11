Cablaggio in fibra ottica innovativo per Elmec

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture innovative di cablaggio in fibra ottica in Europa, annuncia l’installazione dell’infrastruttura di cablaggio high-quality nel data center Tier IV di Elmec Informatica S.p.a. a Varese nell’ambito di un’espansione delle sale server. Il risultato: infrastrutture ancor più scalabili, agili e sicure.

Elmec è un’azienda italiana di soluzioni IT che da oltre 50 anni supporta e accompagna le aziende nel percorso verso la digitalizzazione. Il data center BR4 di Elmec è una delle più importanti infrastrutture per sistemi e tecnologie in Europa, con oltre 470 tecnici specializzati che forniscono supporto 24 ore su 24. La certificazione TIER IV classifica il data center come una struttura di prim’ordine. È quindi estremamente sicuro e offre una disponibilità garantita del 99,995% con un tempo di inattività massimo di 0,4 ore all’anno.

Focus su modularità, scalabilità e flessibilità

Nel secondo semestre 2019 Elmec ha completato la seconda sala del DC Tier IV. Come prassi l’azienda predilige le migliori tecnologie all’avanguardia che vengono continuamente e regolarmente monitorate e aggiornate. Questo metodo facilita il mantenimento di quella che è ormai tra le più importanti infrastrutture in Italia e in Europa per massima potenza di calcolo e affidabilità. Secondo Elmec, la soluzione tecnica di Rosenberger OSI soddisfa le esigenze di modularità, scalabilità e flessibilità richieste per il progetto e per i suoi potenziali sviluppi futuri.

Pannelli in fibra ottica e fibre OM4

Per il progetto sono stati utilizzati pannelli in fibra ottica PreCONNECT® SMAP-G2 ad alta densità di porte (HD) e cavi di interconnessione LC-LC pre-assemblati con fibra monomodale e OM4. L’installazione è stata completata con il nuovo set passacavi a blocco magnetico. Ciò garantisce una disposizione funzionale e ben organizzata all’interno del rack, che si traduce anche in notevoli riduzioni di spazio rispetto a una soluzione convenzionale con passacavi orizzontali.

La soluzione Rosenberger OSI dimostra il suo valore sul mercato

Rosenberger OSI ha sviluppato e lanciato contemporaneamente una soluzione per un pannello ottico Ultra High Density (UHD). Questo, a differenza dei pannelli già installati, garantisce un’espansione potenziale del 33%, che può rivelarsi utile per l’ulteriore sviluppo del data center di Elmec. «La collaborazione con Elmec è un’altra conferma delle nostre soluzioni native di data center. Essere selezionati da una delle più importanti aziende tecnologiche italiane per i servizi IT e operatore di uno tra i pochi data center Tier IV è per noi una soddisfazione e un’importante conferma della nostra strategia di prodotto», afferma Paolo Parabelli, Sales Manager Rosenberger OSI Italia.