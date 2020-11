Caronnese con poco sprint: con l’Imperia è 0-0

Caronnese – Imperia finisce senza gol. Partita nel complesso non entusiasmante: pochissime le occasioni da gol degne di nota, sia da una parte che dall’altra. Caronnese poco incisiva davanti, complice anche la prova sottotono di capitan Corno e di Calì, partito largo a sinistra nel tridente offensivo disegnato da mister Gatti. Sicuramente tra i più positivi e propositivi invece Banfi, partito alto come ala destra. Da segnalare anche la buona prestazione di Gargiulo in mezzo al campo, del neo entrato Rocco, forse buttato nella mischia troppo tardi dal tecnico Gatti, e dell’estremo difensore Marietta, che ha regalato due parate notevoli che hanno mantenuto inviolata la porta rossoblu.

Per quanto riguarda l’Imperia, squadra troppo sterile in fase offensiva, dove hanno deluso i vari Gnecchi, Minasso e Donaggio. Grande partita invece del centrocampista Giglio, un vero tuttofare presente ovunque in mezzo al campo. Ottima anche la partita della coppia difensiva formata da Scannapieco e De Bode, praticamente impeccabile e dominatore del gioco aereo, sia in fase difensiva sia quando si è riversato nell’area della Caronnese sui corner e sulle punizioni dal limite.

Nel complesso, Imperia decisamente solida dietro, ma poco cattiva e incisiva davanti. Praticamente perfetta anche la partita del portiere Dani, autore di un paio di interventi pregevoli che hanno tenuto il risultato sullo 0-0.

Alla fine un pareggio giusto e che forse fa più contenta l’Imperia, che con il punto conquistato oggi sblocca la casella ancora ferma a zero per quanto concerne i punti totalizzati in trasferta. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di mister Lupo e primo punto lontano dalle mure amiche.

La Caronnese invece ha qualche rimpianto un più: forse ci si attendeva una partita diversa dopo la buona prova e i tre punti conquistati a Varese 10 giorni fa e la beffa subita domenica scorsa contro il Sestri Levante.