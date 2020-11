Centrodestra per Lonate: “Ferma condanna per ogni forma d’intimidazione”

«Il nostro gruppo consiliare esprime piena solidarietà al sindaco Nadia Rosa, unitamente ad una ferma condanna per ogni vigliacca forma d’intimidazione».

Lo dice il gruppo del Centrodestra per Lonate, forza di opposizione all’amministrazione, dopo la notizia di lettere minatorie ricevute da sindaco, alcuni assessori e alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione.

«La nostra solidarietà e la nostra condanna per un simile atto sono altresì incondizionate, in quanto, al momento, non tutti i membri dell’opposizione consiliare hanno ricevuto la missiva incriminata.