Campagna antipizzo e giornata della legalità: Lonate convoca la consulta per la legalità

La nuova riunione della Consulta Comunale per la Legalità di Lonate Pozzolo sarò martedì 9 febbraio, dalle ore 21.00, in videoconferenza su GoToMeeting.

I punti all’ordine del giorno sono l’aggiornamento sulla campagna antipizzo, la giornata della legalità e la messa in luce delle situazioni critiche nella cittadina.

Nella riunione di ottobre 2020, dopo la puntata di Report rai 3 sul tema della ‘Ndrangheta, si era discusso dell’impatto di quanto trasmesso, con non poche critiche, dato che non erano state trasmessi alcuni fatti che dimostravano il cambiamento di Lonate in questi anni.

Dopo un paio di settimane dalla consulta, la sindaca Nadia Rosa ha ricevuto una lettera anonima e intimidatoria, che ha immediatamente condannato.