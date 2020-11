In fiamme il tetto di un magazzino, vigili del fuoco in azione a Lonate Pozzolo

Un incendio si è sviluppato nella serata di lunedì 16 novembre a Lonate Pozzolo.

In fiamme il tetto di un grande stabile con all’interno dei mezzi, un ex calzaturificio usato oggi come magazzino. Il Comune ha inviato anche ufficio tecnico per valutare eventuali rischi di inquinamento.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco.