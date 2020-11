Code per i tamponi alle Fontanelle di Malnate ma la sua capacità sarà ampliata

A Malnate in località Fontanelle continuano a verificarsi code delle auto in attesa di tampone, lo testimoniano i video che continuiamo a ricevere cn segnalazione di code fino alla rotonda del ponte di Vedano. Va però detto che la situazione è migliorata rispetto ai primi giorni e la grossa mole di test eseguiti quotidianamente non può che tradursi in alcuni inevitabili criticità.

Da ATS Insubria fanno sapere che ad oggi vengono effettuati test ad oltre mille persone al giorno con l’impiego di quattro tende/punto tamponi. Oggi è previsto un sopralluogo della logistica dell’esercito per la predisposizione di ulteriori punti tamponi che diventeranno in totale sette in grado di eseguire più velocemente fino a 1500 tamponi al giorno.

Si ricorda che il punto tamponi è a disposizione esclusivamente di quanti sono invitati su appuntamento da Ats Insubria.