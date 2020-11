Coltellate in centro a Lugano: una 28enne ferisce due donne. La polizia non esclude un atto di terrorismo

Una 28enne ha aggredito due donne ferendole con un coltello al collo. È successo nel primo pomeriggio poco prima delle 14 di martedì 24 novembre a Lugano, nella centrale via Dante all’interno di un grande magazzino.

Stando a una prima ricostruzione diffusa dalla polizia cantonale ticinese, per cause che toccherà all’inchiesta di polizia stabilire, una 28enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese ha aggredito due donne, la prima afferrandola per il collo con le mani, e ferendo quindi la seconda sempre al collo con un’arma da taglio.

Subito dopo la 28enne è stata fermata da una coppia di clienti e infine arrestata dagli agenti di polizia intervennuti. In base a una prima valutazione medica, una delle vittime ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita, mentre l’altra ha riportato ferite lievi.

La Polizia cantonale non esclude motivazioni terroristiche e lavora in stretta collaborazione con l’Ufficio federale di polizia fedpol, la polizia Città di Lugano e altre autorità competenti.

Maggiori informazioni verranno rilasciate nel corso di una conferenza alle 19 a cui prenderanno parte il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e il Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi.