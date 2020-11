Consiglio comunale di Mornago, approvata la salvaguardia degli equilibri finanziari.  

Nella seduta di consiglio comunale svoltasi in videoconferenza lunedì 30 novembre è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020.

Con l’approvazione in simultanea della variazione di bilancio, risultato di un’attenta e diligente verifica delle risorse proprie dell’ente, sono stati messi a sistema azioni ed interventi in tutti gli ambiti di competenza comunale.

Partendo dal tema tributi comunali, si sono introdotte diverse iniziative anche per ridurre la pressione fiscale a seguito del periodo emergenziale. Partendo dalle disposizioni governative, con la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili di attività soggette alle chiusure, l’amministrazione comunale ha stanziato un fondo per contributo uno tantum, rivolta alle attività soggette a chiusure a seguito dell’emergenza sanitaria nel secondo lookdown. Troverà effetto la rimodulazione dell’ultima rata della tari, che prevederà per tutti, famiglie e attività, un sostanzioso risparmio economico rispetto allo scorso anno.

“In questo particolare periodo abbiamo lavorato per mettere in campo tutto quanto possibile per cercare di contenere e calmierare, sia per le attività sia per le famiglie, l’impatto sulle finanze dovute alla pandemia – conferma l’assessore al bilancio Massimiliano Gusella -. L’amministrazione ha messo in primo piano la concretezza, con senso di responsabilità verso i cittadini, con una visione progettuale verso il futuro della nostra comunità, non solo in termini di investimenti strutturali ma anche e soprattutto in termini di impatto economico e aiuto sociale”.

E proprio sul fronte del sociale, sono state rifinanziate diverse forme di sostegno, oltre a nuove iniziative. Sono stati distribuiti 26.000,00 € di buoni spesa per le persone in difficoltà, si è provveduto con aiuti economici per il pagamento degli affitti per le abitazioni in locazione, oltre a intervenire mirati e finalizzati al sostegno per le famiglie in difficoltà nonché progettualità mirate per l’inserimento lavorativo. Completano il campo degli azioni messe in atto, consistenti supporti educativi per l’accompagnamento scolastico dei ragazzi oltre a una nuova coprogettazione per il progetto giovani, il tutto per arricchire e accrescere il ricco panorama del walfare mornaghese.

“Impegno, azione, collaborazione e rete sociale sono il live motive che ormai da anni – ribadisce l’assessore ai servizi sociali Maurizio Bigarella – l’amministrazione comunale ha messo a sistema, con un vero e proprio accompagnamento e affiancamento alle famiglie e alle persone in difficoltà, così facendo possiamo dire di essere arrivati a tutti”.

Sul fonte istruzione, sono stati aumentati di poco meno di 10.000,00 € i contributi per gli asili del territorio, al fine di calmierare le rette, ma soprattutto dare speranza e vitalità ad un’attività e ad un servizio essenziale per il nostro territorio. “Sappiamo delle difficoltà economiche in cui versano le scuole dell’infanzia e con questa ulteriore linfa, abbiamo voluto sostenere con vigore il loro operato – afferma l’assessore all’istruzione Giovanna Bea – in un’ottica, non solo di sopravvivenza ma soprattutto di progettualità futura per migliorare e diversificare l’offerta formativa”. E’ stato previsto un fondo per il rimborso economico, per le famiglie che non hanno usufruito del trasporto scolastico nei primi mesi dell’anno, a seguito della chiusura totale delle scuole. Sono invece confermate le borse di studio per gli studenti mornaghesi, finanziate con la riduzione dei compensi della Giunta Comunale, a cui seguirà l’imminente apertura del bando per l’attribuzione.

L’amministrazione comunale ha volutamente mantenuto inalterato il contributo per le associazioni del territorio. “Pur tra diverse difficoltà nello svolgimento delle attività, ridotte e contingentata per colpa del Covid- 19 – afferma Luigi Giotta, consigliere delegato – il sostanzioso contributo economico del comune per molte di esse, risulta fondamentale per proseguire le attività rivolte alla cittadinanza con importanti ricadute sul tessuto sociale del nostro comune”.

La partecipazione dell’ente all’iniziativa del distretto del commercio Malpensa Nord Ticino, ha permesso ai commercianti mornaghesi di usufruire delle risorse finanziarie messe a regime da parte di Regione Lombardia.

“Questa misura dà una risposta immediata alle tante difficoltà che molte aziende del terziario stanno incontrando – sostiene il consigliere Cristiano Marcolli – È una vera opportunità per sostenere le attività maggiormente penalizzate dal lockdown”.

Sul capitolo opere pubbliche, un piano di investimenti importanti ha visto già la luce con lavori appaltati per un valore di 500.000,00 € frutto anche dei finanziamenti ottenuti dal governo e da Regione Lombardia. Opere rilevanti e dalle ricadute considerevoli sia in termini di sicurezza stradale che di efficientamento e risparmio energetico.

“Alcuni interventi – dichiara l’assessore Simona Romano – slitteranno inevitabilmente all’inizio del prossimo anno e serviranno non solo per un rilancio economico e attrattivo del nostro comune, ma avranno una ricaduta in termini di marketing ambientali e di decoro urbano”.

Interventi importanti anche per la valorizzare la storia e la natura del territorio guardando al futuro green e al turismo a km zero nonché ad una progettualità per il recupero e messa in sicurezza ambientale del territorio.

“L’alleanza e l’intesa messa a regime con le amministrazioni confinanti – spiegano i consiglieri Matteo Pettenuzzo e Luciano Caruggi – ci permetterà di preservare, rilanciare e valorizzare il nostro territorio ricco di storia ma soprattutto dall’immenso patrimonio naturalistico che lo caratterizza e del quale, complice il particolare periodo, è tornato ad essere un rifugio ideale per chi abita nel nostro comune”

Insomma una ricca e sostanziosa variazione di bilancio che darà rilancio al Comune di Mornago. “Ancora una volta vorrei sottolineare l’ottimo risultato raggiunto dalla mia amministrazione – afferma convintamente il Sindaco Davide Tamborini – attraverso un lavoro sinergico delle varie componenti, sia politiche che tecniche/amministrative con la consapevolezza che sempre più il percorso intrapreso per cambiare le cose, stia funzionando davvero, dando un ulteriore spinta verso una politica chiara e sempre più attenta alle esigenze dei cittadini Mornaghesi”.