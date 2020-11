Controlli in piazza Repubblica: denunce e segnalazioni

I controlli effettuati ieri – lunedì 16 novembre – nella zona tra piazza Repubblica e il centro commerciale “Le Corti” effettuati dalla Polizia hanno portato ai provvedimenti nei confronti di alcuni giovani di origine straniera che si trovavano nei paraggi nonostante le misure in vigore per il contrasto della pandemia.

In particolare gli agenti – impegnati nel servizio denominato “Poliziotto di Quartiere” – hanno fermato dopo un breve inseguimento un pluripregiudicato di origini nordafricane, sorpreso con un involucro contenente cocaina occultato in bocca. L’uomo, insieme a un amico che deteneva uno spinello, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato per le violazioni delle normative anti-contagio.

Una denuncia è stata invece spiccata nei confronti di un altro giovane, di origine brasiliana, per violazione della normativa sugli stranieri con conseguente istruttoria da parte dell’Ufficio Immigrazione al fine di procedere al suo rimpatrio. Infine una ulteriore denuncia è stata avanzata dalla Volante dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico a carico di un uomo di nazionalità tunisina al quale è stata contestata l’evasione dagli arresti domiciliari ai quali era costretto per reati di spaccio di stupefacenti e rapina.