Coronavirus, aumentano i positivi a Casciago, Comerio e Luvinate

All’aumento generalizzato di contagi non sfuggono i Comuni della zona tra Varese e Gavirate.

Crescono infatti i positivi sia a Casciago che a Luvinate e a Comerio. Lo comunicano come ormai fanno da mesi i sindaci dei rispettivi territori sulle pagine Facebook ufficiali delle amministrazioni comunali.

A Casciago siamo arrivati a 20 cittadini positivi (uno di questi ricoverati da giorni in ospedale) e altri 17 in quarantena fiduciaria. A Luvinate sono 15 le persone positive e 25 quelle poste in quarantena. A Comerio c’è stata una crescita di 5 positivi in un giorno, numero che porta il totale da inizio pandemia (secondo i dati diffusi da Regione Lombardia) a 63, dei quali più di 15 attualmente positivi. A Barasso l’ultimo dato disponibile è di più di una settimana fa e parlava di 8 cittadini positivi e 4 in osservazione, tutti i nomi stato di salute e monitorati a casa.

Da parte di tutti i sindaci del territorio, Mirko Reto, Alessandro Boriani, Silvio Aimetti e Antonio Braida arriva l’invito ad evitare assembramenti, a rispettare le norme e le prescrizioni anti contagio, in attesa di sapere cosa decideranno Governo e Regione per i prossimi giorni.