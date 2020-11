Il coronavirus colpisce duro a Fagnano Olona e il sindaco ringrazia il suo “esercito”

La seconda ondata della pandemia da coronavirus sta colpendo duramente anche la popolazione di Fagnano Olona. Il dato di ieri sera (domenica) comunicati da Ats al sindaco Maria Elena Catelli indica 276 positivi (264 positivi il 15 novembre), 147 guariti (141 il 15 novembre).

Per quanto riguarda le scuole: la materna ha riaperto e da oggi anche il servizio mensa. Alla primaria Orrù è a casa una classe che rientra domani in aula, alla scuola Rodari una classe che rientra il 24 novembre, alla secondaria Fermi una classe che rientra il 23 novembre.

Il sindaco ci tiene particolarmente a ringraziare le forze che sono in campo ogni giorno per dare una mano in questo momento di difficoltà: «Polizia locale, Protezione Civile e Servizi sociali vanno ringraziati per tutto il lavoro dell’ultimo mese legato all’emergenza Covid. Un lavoro quotidiano tra risposte a richieste dei cittadini in difficoltà o in cerca di informazioni e chiarimenti, predisposizione di nuovi servizi (come quello delle vaccinazioni in accordo con i medici di Fagnano), consegna della spesa a casa».

Al numero del Centro operativo comunale e della Polizia locale, dal 12 ottobre al 15 novembre, sono arrivate 622 telefonate per informazioni sui vari Dpcm, su spostamenti e quarantene, richieste per spese a casa e farmaci. La Protezione civile ha effettuato sei servizi di consegna farmaci e spese.

Quattro servizi della Prociv sono stati effettuati per la predisposizione della logistica al punto tamponi di Fontanelle a Malnate, e sono stati coperti turni dei volontari alla nostra Area Feste per la vaccinazioni antinfluenzali. La Polizia Locali ha coperto 17 turni con controlli legati all’uso delle mascherine, alle misure negli esercizi commerciali e pubblici esercizi e nelle strutture ricettive.