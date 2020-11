Coronavirus: i nuovi positivi sono 1.683 nel Varesotto, 7.633 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 18 novembre risultano 1.683 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +1.683

Nuovi positivi in Lombardia: +7.633

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +172 (2% in più rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +9 (+1% in più)

Decessi in Lombardia= +182

RICOVERI: Erano 636, questa mattina, i pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Altri 44 avevano sintomi riconducibili al coronavirus ed erano attesa dell’esito del tampone. La buona notizia è che il ritmo dei ricoveri sembra rallentare, così, il saldo tra nuovi ingressi e pazienti guariti o dimessi negli ospedali di Varese, Luino, Tradate, Cuasso al Monte e Angera. LEGGI QUI

ANALISI DEI DATI: alla consueta difficoltà d’interpretazione dell’andamento dell’epidemia sul territorio, dovuto in gran parte alla mancanza dei dati necessari ad avere un quadro esaustivo dell’attività di testing, si sommano una serie di cambiamenti organizzativi che lasciano presupporre una stretta correlazione con l’aumento dei numeri ai quali stiamo assistendo negli ultimi giorni. A pesare sui dati dei nuovi positivi potrebbe infatti esserci il forte incremento nella capacità di eseguire tamponi raggiunto nelle ultime settimane in provincia. In questo articolo pubblicato oggi ripercorriamo le tappe che hanno portato ad un notevole potenziamento dei centri di prelievo tamponi, in particolare alle Fontanelle di Vedano Olona, a Cassano Valcuvia e a Solbiate Olona. È evidente che tale incremento (solo alle Fontanelle parliamo di 1300 tamponi al giorno contro i 500 che venivano fatti fino ai primi di novembre) può aver influenzato l’emersione di un maggior numero di positivi.

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e mercoledì della settimana scorsa erano 4165 questa settimana sono 4236. È l’1,7% in più.

Oggi vi forniamo un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza: quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 38.100. I nuovi positivi sono 8.448, il rapporto è pari al 20% sul totale dei tamponi effettuati. In Lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 152.083 (-4.484).

I dati di mercoledì 18 novembre in Lombardia

i tamponi effettuati: 38.100, totale complessivo: 3.644.914

i nuovi casi positivi: 7.633 (di cui 363 ‘debolmente positivi’ e 93 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 169.056 (+11.935), di cui 7.030 dimessi e 162.026 guariti

in terapia intensiva: 903 (+9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.323 (+172)

i decessi, totale complessivo: 19.850 (+182)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 127.235 (+2565)

Monza e della Brianza: 35.499 (+677)

Brescia: 29.775 (+351)

Bergamo: 22.720 (+257)

Como: 21.667 (+795)

Pavia: 16.707 (+395)

Cremona: 11.462 (+188)

Mantova: 9.644 (+239)

Lecco: 9.232 (+132)

Lodi: 7.529 (+134)

Sondrio: 4.923 (+37)

Varese: 34.689 (+1683)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

Busto Arsizio 3337 casi totali da inizio anno +163 rispetto a ieri

Varese 2864 casi totali da inizio anno +151 rispetto a ieri

Gallarate 2140 casi totali da inizio anno +125 rispetto a ieri

Saronno 1736 casi totali da inizio anno +56 rispetto a ieri

Caronno Pertusella 837 casi totali da inizio anno +19 rispetto a ieri

Malnate 835 casi totali da inizio anno +36 rispetto a ieri

Cassano Magnago 848 casi totali da inizio anno +42 rispetto a ieri

Tradate 800 casi totali da inizio anno +29 rispetto a ieri

Samarate 678 casi totali da inizio anno +35 rispetto a ieri

Somma Lombardo 648 casi totali da inizio anno +26 rispetto a ieri

La mappa degli attuali positivi costruita attraverso le comunicazioni dei sindaci

Nella mappa sono visualizzati i dati relativi ai comuni del Varesotto. Questi dati a livello provinciale non vengono forniti alla stampa ma cerchiamo lo stesso di raccogliere le comunicazioni fatte dai sindaci in ciascun comune per fornire una panoramica il più possibile estesa. I dati vengono inseriti manualmente dai giornalisti di Varesenews e possono non essere sempre aggiornati. Alcuni sindaci, inoltre, non divulgano queste informazioni e dunque non è possibile inserirli.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 340.989 (152.083) (+7.633)

Piemonte: 134.828 (75.064) (+3.281)

Campania: 121.942 (95.139) (+3.657)

Veneto: 108.938 (64.306) (+2.972)

Emilia-Romagna: 95.654 (59.319) (+2.371)

Lazio: 92.085 (73.491) (+2.866)

Toscana: 86.705 (54.110) (+2.508

Sicilia: 46.528 (32.102) (+1.837)

Liguria: 45.202 (16.768) (+775)

Puglia: 38.084 (27.614) (+1.368)

Marche: 24.434 (14.753) (+479)

Abruzzo: 21.193 (14.390) (+641)

Friuli Venezia Giulia: 20.725 (10.754) (+796)

Umbria: 20.011 (11.274) (+501)

P.A. Bolzano: 18.685 (10.901) (+581)

Sardegna: 16.518 (11.045) (+422)

P.A. Trento: 13.261 (2.860) (+236)

Calabria: 12.006 (8.531) (+936)

Basilicata: 5.612 (4.504) (+237)

Valle d’Aosta: 5.586 (2.093) (+87)

Molise: 3.366 (2.067) (+98)

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.