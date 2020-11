Coronavirus, la chiusura della “Bai” di Gurone si prolunga di 14 giorni

Resterà chiusa per altri 14 giorni la scuola primaria “Bai” di Gurone.

Dopo la “serrata” di due giorni comunicata nella serata di lunedì 16 novembre per un caso di positività tra il personale della cooperativa che somministra i pasti, la decisione presa da Comune, Istituto Comprensivo e Ats è stata quella di tenere gli alunni con la didattica a distanza per altri 14 giorni.

La ripresa delle lezioni in presenza, se non dovessero esserci altre problematiche, è prevista per lunedì 30 novembre.

Inoltre, per i tre plessi delle primarie malnatesi (“Battisti” di Malnate, “Bai” di Gurone e “Galbani” di San Salvatore), per contenere i contagi, si è deciso di sospendere i rientri obbligatori e la mensa nei giorni di rientro obbligatorio a partire da domani – giovedì 19 novembre – fino al 23 di dicembre e quindi le feste natalizie.

Così, a Malnate – uno dei comuni maggiormente colpiti dalla seconda ondata di contagi – chiuderà anche il secondo plesso di primaria dopo che anche alla “Battisti” si è resa obbligata la didattica a distanza.

Questo il messaggio che sta iniziando a circolare tra i gruppi dei genitori:

La presente per comunicare che, a seguito della situazione epidemiologica che ha colpito la nostra scuola nei giorni scorsi, la stessa verrà chiusa per 14 giorni. Disposta anche la sanificazione dei locali.

Seguiranno dettagli.