Da Busto a Chicago, tre bustocchi protagonisti dell’Italia Design Day

Il progetto dei tre bustocchi Fabiola Tosi, Andrea Guaia, Simone Bisanzio, per l’Italia Design Day è stato presentato nei giorni scorsi a Chicago. Il filmato è stato illustrato dagli Ambasciatori del Design Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio, dello studio Veneziano+Team. Per l’occasione è stato presentato anche un video documentario il cui titolo è “Signs for Food Future: design as nourishment for better futures” ed è stato realizzato in collaborazione con un gruppo di studenti della School of the Art Institute of Chicago (SAIC) e dell’IIT Institute of Design (ID). L’evento fa parte della programmazione dell’Italian Design Day 2020, sul tema Drawing the future. Development, Innovation, Sustainability, Beauty. L’Italian Design Day è un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Culturale, che posiziona il design al centro della campagna di promozione “Vivere all’Italiana”.

Alla creazione del video hanno partecipato anche tre giovani professionisti del Varesotto. Fabiola Tosi, che vive e lavora a Chicago da diversi anni, in qualità di Project Manager ha diretto il coordinamento del progetto lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni partner e gli Ambasciatori del Design. Insieme a lei, Simone Bisanzio e Andrea Guaia hanno realizzato il montaggio del video documentario.

Fabiola Tosi è una curatrice ed amministratrice nel settore dell’arte, che lavora e vive a Chicago. Di origini bustocche, Fabiola è una giovane project manager con importanti esperienze nella promozione di scambi culturali a livello internazionale. La sua pratica professionale ha lo scopo di rivelare pratiche interculturali, attraverso la creazione di piattaforme per la discussione e analisi di tematiche socio-politiche. Dal 2019 Fabiola lavora come Exhibits Project Manager per il Peggy Notebaert Nature Museum di Chicago. E’ stata Director of Exhibitions and Programs per il Padiglione Americano alla Biennale di Architettura di Venezia del 2018. Nel 2017, si è laureata con un Master in Arts Administration and Policy alla School of the Art Institute of Chicago.

Andrea Guaia è Videomaker e psicologo, inizia la sua carriera nel mondo delle videoproduzioni nel lontano 2012 con il progetto “Shiva Produzioni”, partito da semplice canale YouTube amatoriale, è cresciuto sempre di più sino a diventare “Il portale del cinema underground”, collaborando con uffici stampa e case di distribuzione per la promozione e la critica cinematografica. Nel 2013 inizia il suo percorso universitario come psicologo, dando vita a un trait d’union tra le sue conoscenze accademiche e il mondo del cinema e del videomaking. È al lavoro sul suo primo libro di cinema.

Simone Bisanzio nato a Busto Arsizio si diploma come grafico nel 2009 all’accademia ARTE&MESSAGGIO di Milano. Negli hanno successivi si è occupato della comunicazione visiva di piccole attività locali, dagli eventi teatrali alla ristorazione con attenzione ai trend grafici. In contemporanea prosegue un percorso attoriale iniziato in adolescenza con la giocoleria da strada fino al diploma come attore all’accademia Michelangelo Antonioni, ambiti in cui ha sviluppato conoscenze e criticità sulla comunicazione empatica con il pubblico. Si affianca ad Andrea Guaia e il suo canale YouTube nella creazione di video di analisi sul mondo del cinema, sketch per il pubblico e props. Nel 2018 riprende gli studi grafici indirizzati al motion design.