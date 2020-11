Divertirsi a casa, ad Arona letture animate e laboratori online per i più piccoli

Letture animate e laboratori in remoto alla Biblioteca Civica “Carlo Torelli” di Arona che per i prossimi cinque weekend ha organizzato una serie di attività dedicate ai più piccoli da svolgere in remoto. A partire da sabato 21 novembre fino al 19 dicembre sarà possibile ritornare a immergersi in mondi speciali e divertirsi senza dover uscire da casa in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo.

Dal “Giro del mondo in ottanta esperimenti” ai tradizionali lavoretti di Natale, i laboratori sono stati programmati e suddivise per fasce d’età, in modo tale da rendere l’interazione tra l’animatore e i piccoli più piacevole e coinvolgente su Google Meet e Zoom, piattaforme online gratuite alle quali i genitori potranno accedere con i codici che verranno forniti a seguito della prenotazione che, per motivi organizzativi, è obbligatoria.

«L’iniziativa è la prima che lanciamo nell’ambito del programma nazionale di promozione alla lettura “Nati per Leggere” – commenta l’assessore alla cultura Chiara Autunno -, farlo in un momento storico così delicato per i bambini e le loro famiglie racchiude un grande significato».

«La chiusura di luoghi importanti per la cultura – ribadisce l’assessore – non deve necessariamente significare sospensione dei servizi che possono essere fruibili in modalità alternative, anzi, coinvolgere e fidelizzare i piccoli utenti che, non appena sarà possibile, potranno godere di persona del fantastico mondo custodito fra le mura della biblioteca, diventa una priorità».

Sarà possibile prenotare: via e- mail all’indirizzo biblioteca@comune.arona.no.it oppure telefonando dal martedì al sabato allo 0322/44625.

Il programma dei laboratori on line