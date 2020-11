Donna Oggi e il comune di Tradate insieme contro la violenza di genere

Sfidando il freddo e le difficoltà imposte dalle restrizioni Covid, anche quest’anno, con l’impegno di un ristretto gruppo di volontarie dell’associazione Donna Oggi insieme a esponenti dell’amministrazione comunale di Tradate è stata allestita in Piazza Mazzini l’installazione contro la violenza di genere.

Da diversi anni Donna Oggi si adopera in diversi modi e in svariati momenti dell’anno per sensibilizzare sull’argomento al fine di prevenire la violenza e i maltrattamenti, dare informazioni e costruire la cultura del rispetto.

«Dalla sera del 25 novembre la facciata del Palazzo Comunale si è illuminata di rosso, mentre sullo schienale della panchina campeggia un fiocco bianco a testimonianza dell’impegno degli uomini nella lotta alla violenza – hanno spiegato le volontarie di Donna Oggi -. In questo anno privo di possibilità di spettacoli e incontri, Donna Oggi ha voluto comunque mandare alle donne un segnale di coraggio esponendo un messaggio d’incoraggiamento e un paio di scarpe “nuove” perché, insieme, ricominciare a vivere si può».