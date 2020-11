Fisco: “Realizzati in 4 anni progetti che la città attendeva da decenni”

Giacomo Fisco, Consigliere Comunale del Partito Democratico, replica al consigliere Boldetti della Lista Orrigoni: « “Quello che puoi fare oggi non lo rimandare a domani” mi ripeteva sempre mio nonno, un uomo che era cresciuto durante la guerra e che aveva fatto del lavoro una vera e propria ragione di vita. A distanza di anni questo proverbio, riflettendoci, dovrebbe essere appeso nelle aule e nei palazzi dei consigli comunali, delle regioni e del parlamento. Ho letto, infatti, con estremo interesse l’intervento del collega consigliere comunale Luca Boldetti e ci tenevo a ringraziarlo per aver elencato tutte le opere che questa amministrazione è stata in grado di realizzare e programmare, sia in maniera autonoma e sia attraverso accordi con altri enti pubblici e privati. Solo per citarne alcune: illuminazione pubblica, parcheggio multipiano di Via Sempione, progetto stazioni, ristrutturazione della Villa Mylius, riqualificazione ex Aermacchi, Largo Flaiano, nuovo svincolo autostradale. Il collega ha sottolineato che diverse opere erano frutto dell’amministrazione precedente e che la politica deve imparare a dare a Cesare quel che è di Cesare. Penso che sia però compito della politica anche chiedersi: come mai

Cesare non sia stato in grado di portare a compimento tutte queste opere nonostante i 23 anni di governo?

Davide Galimberti, a differenza di Cesare, è riuscito in soli 4 anni e 8 mesi e una pandemia globale di mezzo, a portare a compimento opere che la città di Varese attendeva da decenni e che si era stufata di leggere solamente sulla carta. E’ riduttivo e semplicistico ribadire che alcune di queste erano state pensate da qualcun altro, se poi non si ammette che i progetti e i lavori sono stati sistemati, ripensati e seguiti dall’amministrazione successiva. Per non parlare del tema delle risorse visto e considerato che questa amministrazione ha ereditato un bilancio con un buco di 8 milioni. La politica, soprattutto quella cittadina, non è un libro delle favole da riempire e mostrare in campagna elettorale. La politica è la capacità di dare risposte concrete nel presente e di progettare il futuro. Quello, che a mio avviso, l’amministrazione comunale sta facendo, senza rimandare a domani.