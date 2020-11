Galimberti ai varesini: “Non sarà un lockdown totale, se siamo rigorosi ne usciamo a fine novembre”

Appena arrivata la versione finale del Dpcm, il sindaco di Varese Davide Galimberti si è rivolto ai cittadini con un video su Facebook: «In attesa di sapere se Varese sarà tra la zone a più alto rischio, come ci si immagina, ci preme fare presente alcuni aspetti fondamentali: innanzitutto che, se anche fossimo inseriti in una fascia a rischio massimo, non ci ritroveremmo in un lockdown generalizzato come a marzo, ma sono state individuate alcune categorie per cui sono previsti dei fermi. Però voglio sottolineare che è fondamentale che fin da subito vengano assegnate le risorse ai comuni perchè possano essere ditribuite a tutti coloro che avranno disagi e riduzione di fatturati. Questo per evitare disagi sociali che già si profilano e sono comprensibili».

Inoltre «Per uscire al piu presto dall’eventuale zona rossa, è fondamentale che ci siano comportamenti adeguati: ci vuole una grande responsabilità personale, perchè si torni al più presto ai parametri che ci permettono di uscire dalla zona rossa, quella di massima restrizione»

Il sindaco rivolge infine «Un pensiero particolare agli studenti. Molti torneranno alla didattica distanza, e avranno restrizioni per attività fisiche e incontri con gli amici: proprio per questo è importante essere rigorosi per tutto novembre. Lo scopo è arrivare infatti alla fine di novembre piu tranquilli dal punto di vista sanitario, per poter trascorrere serenamente le festività natalizie»