Guarisce dal Covid-19, assessore di Cairate va a donare il plasma

Aveva dato l’annuncio della sua positività al virus durante lo scorso mese di ottobre, adesso è guarita e ha deciso di raccontare le difficoltà legate al contagio.

L’assessore cairatese Anna Pugliese mette a nudo quanto vissuto durante il periodo di malattia e torna a usare Facebook per ringraziare per l’affetto ricevuto: «Ho aspettato qualche giorno, avevo il bisogno di riprendere in mano la mia vita e di razionalizzare ciò che ha sconvolto la mia quotidianità e la mia famiglia per 31 giorni. Grazie a tutti per tutti i messaggi di auguri e vicinanza che mi avete inviato, mi hanno aiutato a essere più forte di questo maledetto Virus. I giorni di isolamento sono stati molto difficili e faticosi, l’aspetto emotivo e psicologico è invadente e non facile da gestire, non mi vergogno ad ammetterlo anzi posso dire che è stata un’ulteriore prova di vita».

Un dettaglio, quello della difficoltà emotiva durante l’isolamento, sul quale il comune cairatese sta investendo attenzione e risorse fin da inizio pandemia, esortando i cittadini a chiedere aiuto, fosse anche una telefonata con qualcuno con cui esternare le proprie emozioni. (L’amministrazione ha istituito una linea telefonica dedicata proprio all’ascolto e al supporto psicologico: 340/1043721, attiva martedì e mercoledì pomeriggio, ndr) L’assessore Pugliese, partendo dalla sua diretta esperienza, induce una riflessione su questo importante aspetto, ma non solo.

C’è un secondo fattore su cui Pugliese si sofferma, la donazione del plasma: «Martedì andrò a donare il mio plasma, il minimo che possa fare per aiutare gli altri malati. Se sei stato positivo e desideri donare il plasma puoi: contattare il numero 0332 278240 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Varese oppure una mail all’indirizzo: segreteria.immunotrasf@ asstsettelaghi.it indicando il proprio nome e cognome e contatto telefonico»