Jack Ogliari, il veterano torna in una gara mondiale

Il richiamo del Mondiale sulla pista “casalinga” di Monza è stato troppo forte per non essere ascoltato. Giacomo Ogliari, anni 56, origini milanesi ma con profondi radici varesine sarà al via del Monza Rally che si disputa tra il 3 e il 6 dicembre e che è stato in via eccezionale inserito all’interno del campionato del mondo Wrc in questo 2020 segnato dalla pandemia. (foto Alquati)

Nei prossimi giorni analizzeremo meglio i partecipanti del Varesotto alla gara brianzola – ce ne sono parecchi – ma Ogliari merita un capitolo a parte, un po’ come l’altro super veterano Mauro Miele a sua volta impegnato sul Circuito Nazionale settimana ventura. Il popolare Jack (17 vittorie assolute in carriera, ben 5 al Rally dei Laghi) ha gareggiato in diverse occasione nel mondiale tra Montecarlo (con un terzo posto di classe), Acropoli e Sardegna; questa volta sarà iscritto alla WRC3, sorta di terza serie ricavata all’interno della rassegna iridata.

Ogliari avrà a disposizione una Citroen C3 di classe R5 gestita dalla GCar Sport Racing (il tipo di vettura è lo stesso usato da Andrea Crugnola per vincere il CIR ndr); con lui in abitacolo il navigatore toscano Giacomo Ciucci che ha svolto di recente anche alcune sessioni con l’irlandese Craig Breen.

«La lontananza delle prove speciali su strada si farà sentire all’inizio – racconta Ogliari che da anni gareggia solo in rally su circuito – ma non vedo l’ora di affrontare questa avventura e sono davvero felice. Ho l’obiettivo di tornare ai rally stradali con maggiore frequenza (non si esclude la presenza in alcune tappe del Mondiale 2021 ndr) ma il Monza con questa configurazione è una opportunità che non capiterà più».